Alberto Valentini incarico strategico nel management di Volkswagen Group Italia

Alberto Valentini è stato nominato Network & Business Strategy Director di Volkswagen Group Italia, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo della rete commerciale. In questa posizione strategica, si concentrerà sull’ottimizzazione delle strategie di rete e sui processi di business, contribuendo alla crescita e all’efficienza dell’organizzazione nel mercato italiano.

Alberto Valentini assume un nuovo incarico all'interno di Volkswagen Group Italia, dove diventa Network & Business Strategy Director, una posizione chiave per l'evoluzione della rete commerciale. Laureato in Economia a Bologna, il manager si è già occupato di strategie commerciali per Cupra & Seat Italy. Nel corso della carriera ha maturato esperienza e competenza nella gestione di canali di vendita, post-vendita, flotte aziendali e officine autorizzate.

