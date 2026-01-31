La Corte d’Appello di Caltanissetta chiede che Niscemi diventi centro strategico per lo sviluppo nazionale

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha fatto un appello chiaro: vuole che Niscemi diventi un centro importante per lo sviluppo dell’Italia. La proposta arriva direttamente dalla magistratura, che pensa a questa città come un punto chiave per il futuro del Paese. Ora si aspetta di capire se le istituzioni seguiranno questa proposta e quali passi si faranno per trasformare l’idea in realtà.

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha lanciato un appello di rilievo nazionale, proponendo Niscemi come polo strategico per lo sviluppo del Paese. L’iniziativa è emersa durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario del distretto nisseno, tenutasi a Caltanissetta il 31 gennaio 2026. La presidente del tribunale, Domenica Motta, ha dichiarato con forza: «Oggi Niscemi è la priorità dell’Italia». La frase, pronunciata in un contesto istituzionale e solenne, ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei decisori politici. Non si tratta di un semplice appello emotivo, ma di una richiesta strutturata che mette in evidenza la centralità del territorio nisseno in un’ottica di rilancio economico, sociale e infrastrutturale del Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

