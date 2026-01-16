La sala operativa della questura intitolata a Angelo D' Onofrio l' ispettore morto nel 2023 FOTO-VIDEO

La sala operativa della questura di Pescara è stata intitolata ad Angelo D’Onofrio, sostituto commissario della polizia di Stato scomparso nel 2023. La scelta rende omaggio alla sua memoria e al suo impegno professionale. L’inaugurazione rappresenta un momento di riconoscimento per il lavoro svolto e il contributo lasciato alla comunità.

La sala operativa della questura di Pescara da oggi porta il nome del sostituto commissario della polizia di Stato Angelo D’Onofrio, scomparso nel 2023 a 58 anni a causa di una grave malattia.La cerimonia si è svolta nella mattinata di venerdì 16 gennaio. Presenti i familiari di D'Onofrio, del. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

