La sala operativa della questura intitolata a Angelo D' Onofrio l' ispettore morto nel 2023 FOTO-VIDEO

La sala operativa della questura di Pescara è stata intitolata ad Angelo D’Onofrio, sostituto commissario della polizia di Stato scomparso nel 2023. La scelta rende omaggio alla sua memoria e al suo impegno professionale. L’inaugurazione rappresenta un momento di riconoscimento per il lavoro svolto e il contributo lasciato alla comunità.

La sala operativa della questura di Pescara da oggi porta il nome del sostituto commissario della polizia di Stato Angelo D’Onofrio, scomparso nel 2023 a 58 anni a causa di una grave malattia.La cerimonia si è svolta nella mattinata di venerdì 16 gennaio. Presenti i familiari di D'Onofrio, del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: La Sala Multimediale della Questura intitolata alla memoria di due agenti uccisi in servizio Leggi anche: Sala multimediale della Questura intitolata a poliziotti uccisi, Pisani: "Vivranno in eterno" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Caserta: la sala riunioni della Questura intitolata a due vittime del dovere; Polizia, sala questura Caserta intitolata a agenti vittime del dovere. Pisani: Vivranno in eterno; Caserta, la Sala Riunioni della Questura intitolata alle vittime del dovere; Sala multimediale della Questura intitolata a poliziotti uccisi, Pisani: Vivranno in eterno. La sala operativa della questura di Pescara intitolata a Angelo D'Onofrio - Da oggi la sala operativa della Questura di Pescara è intitolata al sostituto commissario della polizia di Stato Angelo D'Onofrio, scomparso nel 2023 a 58 anni a causa di una malattia. ansa.it

La sala operativa della questura intitolata a Angelo D'Onofrio, l'ispettore morto nel 2023 [FOTO-VIDEO] - La toccante cerimonia alla presenza del capo della polizia di Stato Vittorio Pisani e delle massime autorità. ilpescara.it

Pescara: intitolata la sala operativa ad Angelo D’Onofrio - Da oggi la sala operativa della questura di Pescara porta il nome del sostituto commissario della Polizia di Stato Angelo D’Onofrio, deceduto a causa di una grave malattia nel 2023, quando aveva 58 ... poliziadistato.it

PESCARA. Polizia, gli allievi agenti giurano davanti al Prefetto Pisani. Inaugurata sala operativa dedicata ad Angelo D'Onofrio Guarda il servizio #poliziadistato #pescara - facebook.com facebook

In questi giorni di maltempo la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale è in costante contatto con le varie Associazioni e Gruppi di volontari del Lazio per gestire al meglio le situazioni di emergenza #cresciamoinsieme x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.