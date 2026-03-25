Il 10 aprile 2001 si è tenuta presso il Teatro Bicchieraia di Arezzo la prima presentazione del libro di poesie di Patrizia Fazzi, intitolato

Arezzo, 25 marzo 2026 – Era in 10 aprile 2001 quando presso il Teatro, allora denominato Bicchieraia, veniva presentato per la prima volta il primo libro di poesie di Patrizia Fazzi, dal titolo programmatico CI VESTIREMO DI VERSI. A introdurre il battesimo letterario furono il Prof. Alberto Fatucchi, allora Presidente dell’Accademia Petrarca, il Prof. Claudio Santori, allora Preside del Liceo Scientifico “Francesco Redi” e la Prof.ssa Fernanda Caprilli, critico letterario e amica di Mario Luzi. Da allora la scrittrice aretina ha pubblicato altri dieci libri, un video dedicato a Piero della Francesca e numerosi saggi critici e, a distanza di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’attività poetica di Patrizia Fazzi compie 25 anni

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