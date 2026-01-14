Zelig il tempio del cabaret milanese compie 40 anni di attività e successi

Zelig, il noto locale del cabaret milanese, celebra i suoi 40 anni di attività e successi. Per l’occasione, la prossima primavera si terranno otto spettacoli con gli artisti che hanno iniziato la loro carriera proprio in questo storico locale. Un’occasione per rivivere momenti significativi della scena comica milanese e per continuare a offrire al pubblico momenti di intrattenimento di qualità.

Per celebrare la ricorrenza la prossima primavera otto spettacoli con gli artisti nati nel locale Una vera istituzione nel mondo dello spettacolo milanese. Da quando è stato aperto, il 12 maggio del 1986, sul suo palco si sono esibiti artisti come Paolo Rossi, Claudio Bisio, Angela Finocchiar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Zelig, il tempio del cabaret milanese compie 40 anni di attività e successi Leggi anche: Zelig compie 40 anni: un libro racconta la storia del cabaret più famoso d’Italia Leggi anche: Zelig compie 40 anni: un libro racconta la “Repubblica” della comicità italiana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Zelig 3: tornano Aldo, Giovanni e Giacomo (e tutte le risate che ci mancavano); Zelig 30 al via su Canale 5: Aldo Giovanni e Giacomo e i comici della prima puntata; Capodanno 2026, cosa fare a Milano: serate ed eventi. «Zelig cabaret è a rischio chiusura. Milanesi venite a ridere e a sostenerci», l'allarme di Giancarlo Bozzo - È la storia della risata nella città a dire che Zelig, dopo la storica parabola del Derby, è stato il tempio del ... leggo.it Zelig 30 è in diretta o registrato? Ecco cosa c'è da sapere sullo show - Ecco cosa c'è da sapere sullo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. tag24.it

Torna "Zelig" con uno show speciale su Canale 5: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronti a festeggiare i 30 anni del programma - "Zelig" festeggia 30 anni con uno show speciale su Canale 5: Bisio e Incontrada accolgono Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona e grandi comici ... alfemminile.com

Riapre il tempio della comicità con un’edizione straordinaria per celebrare 30 anni di risate. Stasera debutta su Canale 5 “Zelig 30” con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione e grandissimi nomi pronti a tornare sul palco a cominciare dal trio co - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.