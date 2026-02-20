Riccardo Cocciante compie 80 anni: questa tappa segna oltre 50 anni di vita condivisa con Catherine Boutet, la donna che ha ispirato molti dei suoi brani più famosi. La coppia si conobbe a Roma nel 1971, quando Catherine, attrice francese, viveva in Italia per lavoro. Dal loro incontro nacque un legame forte, che li ha portati al matrimonio nel 1983 e alla nascita del figlio David. La loro storia si intreccia con la carriera del cantautore, che continua a sorprendere il pubblico con nuove esibizioni.

«Cathy viveva in Francia, faceva l'attrice. È venuta Roma nel 1971. Doveva salutare sua sorella, prima di andare negli Usa, per lavoro. L’ho conosciuta in circostanze fortuite. Da allora non ci siamo più staccati. Lei ha rinunciato a partire. È rimasta con me. Abbiamo lavorato assieme, prima di iniziare una storia», ha raccontato l'artista, qualche anno fa, in un'intervista a Oggi. Aggiungendo: «Cathy è la vestale della mia poetica. Con lei e grazie a lei, ho firmato il primo contratto discografico. È stata decisiva per Notre Dame de Paris, un progetto avversato da tanti. È mia moglie che mi ha convinto ad accettarlo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Riccardo Cocciante compie 80 anni: oltre 50 vissuti con Catherine Boutet, «la vestale della mia poetica»

