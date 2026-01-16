Calciomercato Inter asse con l’Atletico | idea scambio Frattesi-Nico Gonzalez

Sul calciomercato dell’Inter si valuta una possibile operazione con l’Atletico Madrid, coinvolgendo uno scambio tra Frattesi e Nico Gonzalez. La società nerazzurra considera il profilo dell’attaccante argentino come opzione per rinforzare il reparto offensivo, mantenendo aperte le possibilità di trattativa nei prossimi giorni. La trattativa, ancora in fase preliminare, si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento della rosa nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, asse con l’Atletico Madrid per uno scambio: i nerazzurri valutano il profilo di Nico Gonzalez come rinforzo per l’attacco. Il club meneghino guarda già al futuro e pianifica le mosse strategiche per la sessione estiva. Nonostante la stagione sia nel pieno dei suoi verdetti, la dirigenza guidata da Cristian Chivu, tecnico che ha saputo dare un’identità internazionale alla squadra, sta studiando soluzioni per aumentare il tasso tecnico e la duttilità della rosa. L’indiscrezione: Frattesi come pedina di scambio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i vertici della Beneamata starebbero valutando alcune operazioni in uscita per finanziare o facilitare nuovi ingressi. 🔗 Leggi su Internews24.com

