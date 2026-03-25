Ieri l’Atletico Ascoli ha ripreso gli allenamenti presso il campo sportivo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco. La squadra, guidata dal patron Graziano Giordani, si è concentrata sulla partita vinta 2-0 contro la Maceratese. Tra i calciatori presenti, si sono svolti esercizi di preparazione in vista della prossima sfida a Giulianova.

Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Atletico Ascoli. Al campo sportivo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco la compagine del patron Graziano Giordani si è ritrovata per analizzare quanto accaduto nel corso del match vinto per 2-0 contro la Maceratese. Il tutto in vista della durissima trasferta in programma domenica a Giulianova contro l’undici del tecnico ormai ascolano d’adozione Rosario Pergolizzi. Proprio Pergolizzi che dopo l’inizio di stagione difficile dell’Atletico Ascoli con due punti in cinque partite, era stato proprio avvicinato alla panchina dei bianconeri. E a proposito di Maceratese ieri il capitano dei biancorossi Pabli Lucero è tornato sulla sfida persa allo stadio Del Duca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli pronto per la sfida a Giulianova

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