L’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare la prima giornata di ritorno del campionato, dopo aver concluso positivamente il girone d’andata con una vittoria a Teramo. Seccardini ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione in vista della sfida in trasferta contro l’Aquila, prevista per oggi alle 14. La squadra si presenta con l’obiettivo di continuare il percorso iniziato, puntando a risultati concreti e costanti.

La vittoria conquistata a Teramo ha chiuso nel migliore dei modi il girone d’andata dell’ Atletico Ascoli, pronto ora ad affrontare la prima giornata di ritorno e la prima gara ufficiale del 2026, in trasferta questo pomeriggio alle 14.30 allo Stadio Gran Sasso D’Italia, contro L’Aquila. Simone Seccardini, si torna in campo dopo la splendida chiusura del girone d’andata a Teramo, con una vittoria brillante e meritata. Che valore ha avuto quella sfida? "Abbiamo disputato una grande partita e il risultato è stato il frutto di un lavoro che va avanti da mesi. Il Teramo è una squadra di assoluto valore, fino a quel momento imbattuta, e vincere in uno stadio come il ‘Bonolis’ rappresenta un motivo di grande orgoglio per noi e per la società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletico Ascoli. Seccardini pronto per la sfida con l’Aquila: "Serve attenzione»

Leggi anche: Finora solo pareggi, l’Atletico Ascoli pronto per L’Aquila

Leggi anche: Atletico Ascoli al lavoro. Si prepara la sfida contro L’Aquila

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Atletico Ascoli, Seccardini: Contro l'Aquila per restare agganciati al treno play off; Finora solo pareggi, l’Atletico Ascoli pronto per L’Aquila; Atletico Ascoli al lavoro. Si prepara la sfida contro L’Aquila; Pianese-Ascoli, Tomei: L'espulsione di Curado ha condizionato la gara.

Atletico Ascoli. Seccardini pronto per la sfida con l’Aquila: "Serve attenzione» - La vittoria conquistata a Teramo ha chiuso nel migliore dei modi il girone d’andata dell’Atletico Ascoli, pronto ora ad ... sport.quotidiano.net