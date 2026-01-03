Finora solo pareggi l’Atletico Ascoli pronto per L’Aquila

L’Atletico Ascoli si prepara alla prima giornata del girone di ritorno di Serie D, affrontando un’Aquila determinata a migliorare la propria posizione in classifica. Finora, entrambe le squadre hanno collezionato solo pareggi, rendendo questa sfida un’occasione importante per consolidare i risultati e cercare la prima vittoria del nuovo ciclo. La partita si prospetta equilibrata e significativa per il proseguo della stagione.

Sarà un Aquila particolarmente agguerrito quella che l’ Atletico Ascoli si troverà di fronte domani nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Allo stadio Gran Sasso d’Italia ‘Italo Acconcia’ alle 14.30 i bianconeri del patron Graziano Giordani saranno attesi da una delle squadre più in forma del torneo, posizionata al quarto posto, ma imbattuta in casa. Finora la vera forza dei rossoblù è stata infatti da un lato un tridente d’attacco efficacissimo ( Di Renzo 11 gol e capocannoniere del Girone F, Sparacello 10 e Banegas 6) e dall’altro proprio le vittorie casalinghe, nove su nove, imponendo anche l’unico ko del girone d’andata alla capolista Ostiamare, superata per 3-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

