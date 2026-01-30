Università | Riforma Gelmini le proposte dell' ateneo perugino per la revisione della legge

Questa mattina il segretario generale del ministero dell’Università, Marco Mancini, ha visitato l’Università di Perugia. Durante l’incontro, i rappresentanti dell’ateneo hanno presentato le proposte per modificare la Legge 240, in vista di una possibile revisione della riforma Gelmini. La visita si inserisce in un momento di confronto tra istituzioni e università per discutere le novità in arrivo.

Alla "scoperta" della riforma della Legge 240 con segretario generale del ministero dell'Università e della riceca, Marco Mancini, in visita istituzionale all'Unipg.Oggi, 30 gennaio, nell'aula magna del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali si è svolta una seduta congiunta.

