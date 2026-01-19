Verì sulla relazione della Corte dei conti per la sanità | I dati non sono recenti sono precedenti al tavolo del luglio 2025

La relazione della Corte dei conti sulla sanità si basa su dati che risalgono a un periodo precedente al tavolo di monitoraggio di luglio 2025. Pertanto, le informazioni fornite non riflettono la situazione più attuale e devono essere interpretate considerando questa limitazione temporale.

L'assessore regionale Nicoletta Verì commenta i dati diffusi dalla Corte dei Conti nella relazione al parlamento sul piano di rientro della sanità abruzzese I dati diffusi dalla relazione della Corte dei Conti non sono recenti, sono precedenti anche al tavolo di monitoraggio del mese di luglio del 2025. A dirlo l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì commentando i numeri esposti dalla Corte dei Conti nella relazione al parlamento sul piano di rientro del debito sanitario abruzzese. "Evidenziano un disavanzo 2024 di 112.9 milioni di euro (come risultava ad aprire 2025), mentre i ministeri affiancanti, a luglio, lo hanno certificato a meno 102.

