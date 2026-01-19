Sui conti della sanità l' Abruzzo è l' unica regione a registrare una tendenza in senso peggiorativo

L'Abruzzo è l'unica regione italiana a mostrare un trend negativo nei conti della sanità, con un piano di rientro in corso. È importante monitorare attentamente i costi del servizio sanitario regionale per assicurare la sostenibilità degli obiettivi fissati e garantire un sistema efficiente e responsabile. La situazione richiede un'attenzione costante per evitare ulteriori deterioramenti e mantenere un livello adeguato di assistenza.

È quanto riporta la relazione della Corte dei Conti al parlamento sulla gestione dei servizi sanitari pubblici in Abruzzo L'Abruzzo è l'unica regione con un piano di rientro per la sanità, ad avere un dato tendenziale in peggioramento, con sollecito per un'attento presidio dei costi del servizio sanitario regionale per garantire la sostenibilità degli obiettivi del piano stesso. È quanto riporta la relazione della Corte dei Conti per il parlamento sulla gestione del 2023 e del 2024 da parte della sanità abruzzese, come riporta Ansa. I yavoli tecnici evidenziano, nelle riunioni dell'11 aprile e del 29 maggio 2025, un disavanzo sanitario di 112,9 milioni di euro per la Regione Abruzzo, determinando una valutazione negativa sull'attuazione del Piano di rientro 2024 e preoccupazioni per la sostenibilità del Ssr.🔗 Leggi su Ilpescara.it

