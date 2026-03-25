In occasione delle dieci edizioni della ciclostorica, è stata inaugurata una mostra fotografica dedicata all'Ardita. La esposizione presenta immagini che documentano le tappe principali dell’evento, con particolare attenzione alle biciclette storiche e alle competizioni passate. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo appassionati e ciclisti di diverse età, e si tiene in varie località della regione.

“Trattandosi di biciclette, non possiamo dire che stiamo scaldando i motori. Magari, oliando freni e pedali e sistemando il sellino. A due giorni, infatti, dal taglio del nastro dell’edizione numero dieci dell’Ardita, l’antipasto è costituito da una mostra fotografica che celebra un decennio di pedalate vintage e che siamo orgogliosi di ospitare a palazzo comunale”. Così l’assessore Federico Scapecchi commenta l’inaugurazione della mostra “L’Ardita in foto” che farà bella mostra di sé durante queste giornate fino alla conclusione dell’evento. È visitabile nel loggiato a piano terra di palazzo comunale. “Questa mostra – ha ricordato... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - L'Ardita in fotografia. La mostra per celebrare le dieci edizioni della ciclostorica

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