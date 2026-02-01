Il 27 gennaio si ricordano i 17 anni dalla morte di Mino Reitano, uno dei volti più amati della musica italiana. Ricordo ancora quando si racconta di lui che, in un’occasione, diede 100 euro di mancia a un cameriere e gli disse: «So cosa vuol dire venire dal basso e i sacrifici che hai fatto». Un gesto semplice, ma che dice molto sulla sua umanità e sulla sua capacità di restare vicino alle persone comuni, anche dopo aver raggiunto il successo.

Il 27 gennaio si ricordano i 17 anni dalla scomparsa di Mino Reitano, artista icona della musica italiana, morto nel 2009 all’età di 64 anni dopo una lunga carriera come cantante, autore e anche attore. Nato a Fiumara, in Calabria, il suo percorso artistico spazia dai primi anni con i fratelli alla partecipazione a importanti festival come Castrocaro e più volte al Festival di Sanremo, fino a successi amatissimi dal pubblico come Avevo un cuore (che ti amava tanto). Nello studio di Domenica In, gli artisti condividono il loro ricordo con il grande mito. Il ricordo di Francesca Nel ricordarlo, Francesca Alotta ha condiviso un ricordo che parla della grandezza umana di Reitano oltre che artistica: «Eravamo a pranzo con altre persone e Mino diede 100 euro di mancia perché disse: “Io so cosa vuol dire venire dal basso e i sacrifici che hai fatto”. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Mino Reitano, il ricordo: «Diede 100 euro di mancia al cameriere e gli disse: ?So cosa vuol dire venire dal basso e i sacrifici che hai fatto?»

Approfondimenti su Mino Reitano

L’articolo ripercorre la storia di Mino Reitano, artista italiano noto per il suo talento e il suo spirito determinato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mino Reitano

Argomenti discussi: Mino Reitano, il ricordo di un Artista con la a maiuscola; Il ricordo di Mino Reitano nell’anniversario della sua scomparsa; Italia, l'amicizia con Morandi e Ranieri, il tumore. Così Mino Reitano ha fatto la storia della musica; Giorno memoria, post di Vannacci: Ricordare un dovere. Insorgono i follower: generale, ci deludi.

Mino Reitano, il ricordo: «Diede 100 euro di mancia al cameriere e gli disse: So cosa vuol dire venire dal basso e i sacrifici che hai fatto»Il 27 gennaio si ricordano i 17 anni dalla scomparsa di Mino Reitano, artista icona della musica italiana, morto nel 2009 all’età di 64 anni dopo una lunga carriera ... leggo.it

Torna a Reggio Calabria l’evento Insieme per Mino, per ricordare Mino Reitano | INFOMino Reitano sarà ricordato a Reggio Calabria con uno spettacolo dal titolo Insieme per Mino. L’evento, giunto alla seconda edizione è in programma il 27 gennaio al Teatro San Bruno di Reggio Calabr ... strettoweb.com

AVVISO | Raccolta indumenti Lunedì 2 Febbraio 2026 Dalle ore 08.30 alle ore 11.30 presso il piazzale dell’auditorium comunale “Mino Reitano” a Fuscaldo centro. Dalle ore 12.30 alle ore 15.30 presso l’area mercatale di via Messinette alla Mari - facebook.com facebook