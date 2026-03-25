Atzori su Allegri | A me e Giunti fece vincere 10 milioni al casinò ma poi ne regalò 2 al croupier
Gianluca Atzori ha rivelato che, in un'occasione, Allegri li aveva portati al casinò, facendo vincere a loro 10 milioni di lire. Secondo quanto raccontato, Allegri avrebbe successivamente regalato 2 milioni di lire al croupier. L'aneddoto riguarda una esperienza condivisa tra i due, che risale a un passato non specificato.
Gianluca Atzori ha raccontato un aneddoto riguardante Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan: "Ci portò al casinò a giocare facendoci vincere 10 milioni, ma poi ne regalò 2 al croupier". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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