Atzori su Allegri | A me e Giunti fece vincere 10 milioni al casinò ma poi ne regalò 2 al croupier

Gianluca Atzori ha rivelato che, in un'occasione, Allegri li aveva portati al casinò, facendo vincere a loro 10 milioni di lire. Secondo quanto raccontato, Allegri avrebbe successivamente regalato 2 milioni di lire al croupier. L'aneddoto riguarda una esperienza condivisa tra i due, che risale a un passato non specificato.