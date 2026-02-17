Ladri acrobati in parrocchia i ladri si portano via la cassaforte

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio, una banda di ladri si è introdotta nella canonica della parrocchia di San Giovanni Battista a Latisana, portando via la cassaforte. I malviventi, che hanno utilizzato tecniche acrobatiche, sono riusciti a entrare e a scappare con il bottino.

I malviventi si sono introdotti all'interno dell'edificio e, oltre a portarsi via il bottino, hanno causato una serie di danni Un furto con modalità acrobatiche è stato messo a segno nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio ai danni della canonica della parrocchia di San Giovanni Battista a Latisana. I malviventi si sono introdotti nell'edificio arrampicandosi lungo una grondaia fino al primo piano, dove hanno sfondato una finestra per guadagnare l'ingresso. Una volta all'interno della struttura i ladri hanno forzato una porta interna per raggiungere l'ufficio economato.