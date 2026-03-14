Nella stessa stazione di servizio si sono verificati tre tentativi di furto in venti giorni. L’ultimo episodio è avvenuto mercoledì notte, quando i ladri sono entrati con l’intenzione di portare via quanto possibile, ma sono dovuti scappare senza nulla o quasi. Le autorità stanno indagando sugli episodi ripetuti che hanno interessato la zona.

I ladri si sono presentati tre volte in venti giorni. L’ultima volta, la notte di mercoledì scorso, sono dovuti andare via a bocca a asciutta, o quasi. Ma la prima, invece, hanno fatto il ’pieno’ mettendo a segno un furto, addirittura, in due tempi. Succede alla stazione di servizio con bar tabacchi Baldini di Fefe’ Antonella in via Circonvallazione a Fucecchio. "Nel tempo siamo stati presi di mira più volte – racconta la signora Antonella –. Ma ora, a dire il vero, è un po’ di tempo che stavamo tranquilli. Una ventina di giorni fa, invece, sono tornati e quella notte, purtroppo, non ha suonato l’ allarme. Sono entrati e hanno rubato i gelati e le caramelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un altro assalto dei ladri. Stazione di servizio nel mirino: "Da noi tre volte in venti giorni"

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