Il Crystal Palace firma Brennan Johnson dal Tottenham con un contratto record

Da justcalcio.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Crystal Palace ha annunciato l’acquisto di Brennan Johnson dal Tottenham Hotspur, in un’operazione che rappresenta il trasferimento più costoso nella storia del club. La firma del contratto conferma l’interesse del club nel rafforzare l’attacco e rafforzare la rosa per la stagione in corso. L’accordo è stato ufficializzato nelle ultime ore, segnando un importante investimento nel mercato dei trasferimenti.

2026-01-02 19:19:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Crystal Palace ha confermato l’acquisto dell’attaccante Brennan Johnson dal Tottenham Hotspur con un trasferimento da record per il club. L’accordo da 35 milioni di sterline vedrà il 24enne nazionale gallese firmare un contratto di quattro anni e mezzo e indossare la maglia numero 11 degli Eagles. Johnson, che ha segnato l’unico gol della partita quando gli Spurs hanno concluso un’attesa di 17 anni per un trofeo con la vittoria sul Manchester United nella finale di Europe League della scorsa stagione, potrà fare il suo debutto al Palace contro il Newcastle United al St. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Leggi anche: Pronostico Crystal Palace-Tottenham: i fattori che ci dicono il finale

Leggi anche: Crystal Palace-Tottenham in diretta: tutte le squadre della Premier League

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Crystal Palace completa la firma di Brennan Johnson dal Tottenham; Il quarterback dell’Alabama Ty Simpson ha subito una frattura alla costola nella sconfitta al Rose Bowl; Previsioni audaci sulla WWE per il 2026: John Cena, le star di NXT e importanti cambiamenti creativi; Il nuovo allenatore dell’equipaggio porta l’esperienza del campionato.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.