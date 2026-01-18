Mateta Juventus pronta l’offerta | la strategia dei bianconeri per il colpo dal Crystal Palace

La Juventus si prepara a rafforzare il reparto offensivo con l'acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. La società sta valutando le modalità di un trasferimento che possa rispondere alle esigenze tecniche della squadra, in vista delle prossime partite. La strategia dei bianconeri si concentra su un intervento mirato, con l’obiettivo di integrare rapidamente il nuovo giocatore nel progetto sportivo.

La sessione invernale di mercato della Juventus potrebbe presto prendere una piega inattesa, sospinta da necessità tecniche e occasioni improvvise. Marco Ottolini e la dirigenza bianconera stanno valutando una deroga alla rigorosa linea di bilancio per tentare l’assalto a Jean-Philippe Mateta. Il Crystal Palace, per voce di Oliver Glasner, ha aperto alla cessione: il francese può partire, purché arrivi un’offerta adeguata. La Juve ha colto il segnale e, secondo La Gazzetta dello Sport, sta preparando una proposta articolata: prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per un totale di circa 30 milioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Juventus, Mateta subito: l'offerta al Crystal Palace è pronta. Il PSG soffia il talento Dro Fernandez al Barcellona - Secondo Tuttosport, l’attaccante ha già detto sì alla Juventus. eurosport.it