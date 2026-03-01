Cremonese Nicola dopo la sconfitta col Milan | Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità Non ho nulla da dire ai ragazzi ho solo un rammarico

Dopo la partita contro il Milan, l’allenatore della Cremonese ha dichiarato che la squadra ha ripreso a giocare con qualità e personalità, esprimendo soddisfazione per l’impegno mostrato. Ha aggiunto di non avere nulla da rimproverare ai giocatori, ma ha espresso un rammarico riguardo al risultato finale. Le sue parole sono state rilasciate a DAZN nel commento post-partita.

