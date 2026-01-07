Quando la natura incontaminata si trasforma in un'immensa, bianca spa.

Quando la natura incontaminata si trasforma in un paesaggio invernale, la montagna offre più di sport. Tra neve, abeti e cielo, diventa una spa naturale, un luogo di pace e relax. Un’esperienza autentica che permette di riscoprire la bellezza e la serenità della natura in un ambiente unico e suggestivo.

Non solo sci, snowboard, ciaspole e slittino. La montagna in inverno può essere vista e vissuta anche come una bianca SPA naturale, con pavimenti di neve, pareti di abeti e soffitti di nuvole e cielo. È da questa semplice e potentissima visione che nasce a Madonna di Campiglio «Dolomiti Natural Wellness Winter», un invito a rallentare e a ritrovare armonia attraverso l'inverno in quota, lontano dal rumore e vicino alla natura incontaminata. L'iniziativa propone un calendario di brevi escursioni guidate da trainer del benessere, pensate per essere accessibili a tutti e costruite più sul sentire che sul camminare, più sull'ascolto e meno sull'azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

