Ladri tentano irruzione nel supermercato messi in fuga dalla vigilanza

A Trentola Ducenta, due individui con arnesi da scasso hanno tentato di entrare in un supermercato. Tuttavia, sono stati messi in fuga dalla vigilanza da remoto, garantendo la sicurezza dell’attività commerciale. L’intervento tempestivo ha impedito il furto e messo in evidenza l’efficacia dei sistemi di sorveglianza a distanza.

