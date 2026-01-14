Sfondano la vetrina della banca con l'auto ladri messi in fuga dall'allarme fumogeno a Cicciano
A Cicciano, in provincia di Napoli, si è verificato un tentato furto presso una banca. L’intervento dell’allarme fumogeno ha impedito ai ladri di portare avanti il colpo, mettendoli in fuga. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza delle strutture finanziarie nella zona.
Ancora un furto in banca tentato nella provincia di Napoli. Il colpo non è andato a buon fine grazie all'allarme fumogeno, che ha messo in fuga i malviventi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sfondano con l’auto la vetrina di Stroilli, ladri scappano in Maserati con 45mila euro di gioielli
Leggi anche: Entrano con l’auto nel supermercato, sfondano vetrina e svaligiano gioielleria: furto al Conad di Viterbo
Sfondano la vetrina con un'auto e fanno esplodere la cassa: furto da 50 mila euro a Formigine.
Sfondano la vetrina della banca con l’auto, ladri messi in fuga dall’allarme fumogeno a Cicciano - L'ennesimo colpo dall'inizio di questo 2026, l'ultimo in ordine di tempo, è stato tentato nella notte appena trascorsa a ... fanpage.it
Sfondano la vetrina con un’auto e fanno esplodere la cassa: furto da 50 mila euro a Formigine: facebook
Con gru e camion sfondano la vetrina di una gioielleria in pieno centro storico a Enna e trascinano via la cassaforte. Il furto è avvenuto durante la notte. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.