Lacedonia la Casa Albergo per anziani A Ciriello inaugura la nuova ala

Sabato 28 marzo alle 16:00 si svolgerà l'inaugurazione della nuova ala della Casa Albergo per anziani “A. Ciriello” situata a Lacedonia. L'evento prevede la presenza di rappresentanti istituzionali e sarà aperto ai cittadini interessati. La struttura, ampliata con questa nuova sezione, offre ulteriori spazi dedicati agli anziani e alle attività sociali. La cerimonia si terrà nella sede della struttura.

Sabato 28 marzo, alle ore 16:00, si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova ala della Casa Albergo per anziani “A. Ciriello”, sita in Corso Augustale 10. L’intervento di ampliamento e riqualificazione della struttura si inserisce in un più ampio piano di potenziamento dei servizi socio-assistenziali del territorio. La nuova ala è stata progettata con l’obiettivo di garantire alle persone una qualità della vita dignitosa e stimolante, offrendo spazi moderni, funzionali e privi di barriere architettoniche. L'opera punta a rispondere in modo concreto alla domanda di assistenza e socialità, mettendo al centro il benessere collettivo e la cura della persona in ogni sua fase. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Lacedonia, la Casa Albergo per anziani "A. Ciriello" inaugura la nuova ala Articoli correlati L’Asp inaugura a Monreale la nuova Casa della Comunità di via Ignazio FlorioL’Asp di Palermo inaugurerà e attiverà lunedì prossimo, 12 gennaio, a Monreale la Casa della Comunità di via Ignazio Florio, struttura territoriale... Leggi anche: Helena Prestes inaugura la nuova casa a Lecco: il gesto di Javier Martinez a distanza