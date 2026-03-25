La zarina e l’intoccabile Bartolozzi e Delmastro | carriere e scandali dei due epurati di via Arenula

Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro Delle Vedove sono stati figure di rilievo nel ministero della Giustizia, con carriere che si sono estese per diversi anni. Entrambi sono stati coinvolti in vicende legate a controversie e misure di epurazione, che hanno attirato l’attenzione pubblica e mediatica. Le loro attività e i loro ruoli sono stati al centro di discussioni riguardanti le dinamiche interne dell’amministrazione giudiziaria.

Roma – La zarina della giustizia e l’ex intoccabile. Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro Delle Vedove per anni hanno influenzato e orientato le azioni del ministero della Giustizia. Lei, ex magistrata considerata inflessibile, lui, l’avvocato piemontese militante. Un duumvirato non si sa quanto unito, ma sicuramente pronto a concordare possibili strategie, come sembrano indicare le foto di una cena del giugno 2025 che mostrano il sottosegretario a cena nella “ Bisteccheria d’Italia ”, il locale al centro dello scandalo che lo ha portato le dimissioni, con un gruppo di persone, tra cui la fedelissima del ministro Nordio. L’uomo di fiducia di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Delmastro e Bartolozzi hanno finalmente rassegnato le dimissioni. Sempre troppo tardi comunque. Per mesi hanno continuato a gettare fango sulle Istituzioni della Repubblica rimanendo al loro posto, scandalo dopo scandalo. Ci sono voluti 15 milioni di pers - facebook.com facebook

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