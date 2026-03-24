Delmastro verso l' addio | aumentano le pressioni per la sua uscita da via Arenula

Andrea Delmastro si avvicina all'addio a via Arenula, con richieste crescenti da parte di Fratelli d'Italia e della presidente del Consiglio affinché rassegni le dimissioni. La situazione si sta evolvendo in un clima di tensione politica, mentre si intensificano le pressioni per una soluzione rapida. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa riguardo a un possibile passo indietro dell'esponente del governo.

La premier Giorgia Meloni e FdI spingono per le dimissioni: si temono nuove rivelazioni. Domani Nordio al question time Dal caso Cospito, allo sparo di Biella fino alla bisteccheria del clan Senese. Capitano tutte a Delmastro Nordio: “Delmastro e Bartolozzi restano. Ma vi dico cosa abbiamo sbagliato. Pm? Non temo vendette” Andrea Delmastro si avvia a lasciare via Arenula. Aumenta la pressione di FdI e della premier GIorgia Meloni perché lasci l'incarico. Circola insistentemente l'indiscrezione che la prima testa a cadere sia quella del sottosegretario al centro del caso della bisteccheria. Nordio domani è atteso al question time proprio per relazionare sul suo caso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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