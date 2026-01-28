Perquisita la Deutsche Bank di Francoforte e Berlino | Segnalate attività sospette dell’oligarca russo Roman Abramovich

Stamattina, le forze dell’ordine tedesche hanno fatto irruzione nella Deutsche Bank di Francoforte e di Berlino. La polizia ha perquisito le sedi centrali dopo aver ricevuto segnalazioni di attività sospette legate all’oligarca russo Roman Abramovich. Le operazioni sono state rapide e mirate, senza altri dettagli ufficiali al momento.

Gli agenti dell’ Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamattina perquisizioni presso la sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo riporta der Spiegel, che riferisce che le indagini, condotte dalla procura di Francoforte, riguardano «responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto» sospettati di riciclaggio di denaro. Secondo il quotidiano tedesco, si tratterebbe di aziende legate all’ oligarca russo Roman Abramovich. Il collegamento con l’oligarca russo Roman Abramovich. Secondo gli inquirenti, l’indagine sarebbe collegata all’oligarca russo Roman Abramovich, sanzionato dall’Unione europea dal marzo 2022 in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e cliente della banca.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Roman Abramovich Deutsche Bank perquisita, sospetto riciclaggio per conto di Roman Abramovich Questa mattina, circa trenta agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno fatto irruzione nella sede di Deutsche Bank a Francoforte. Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Indagini collegate ad Abramovich Questa mattina le forze dell'ordine tedesche hanno fatto irruzione nelle sedi della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roman Abramovich Argomenti discussi: Germania: perquisiti dalla polizia gli uffici di Francoforte e Berlino della Deutsche Bank; Deutsche Bank, perquisizioni a Francoforte e Berlino: indagini su riciclaggio; Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino; Ecco il Fondo anti-delisting per rafforzare Piazza Affari. Deutsche Bank perquisita, sospetto riciclaggio per conto di Roman AbramovichLa Polizia federale tedesca ha perquisito la sede di Francoforte di Deutsche Bank, si indaga su questioni di riciclaggio di denaro ... quifinanza.it Deutsche Bank perquisita, la procura indaga per sospetto riciclaggio. Spunta il nome di AbramovichLo rivela Der Spiegel. Sotto perquisizione la sede centrale a Francoforte e una filiale di Berlino per una possibile cattiva condotta in relazione all’oligarca russo ... msn.com Spiegel: "Blitz e perquisizioni alla Deutsche Bank. Sospetto riciclaggio, indagini collegate ad Abramovich". Il titolo della banca in calo in Borsa dopo la notizia #ANSA - facebook.com facebook Sospetto riciclaggio. Perquisite sedi Deutsche Bank a Francoforte e Berlino, indagini legate ad Abramovich x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.