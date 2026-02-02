La Volta Buona le pagelle del 2 febbraio | Balivo in lacrime per l’addio 9 annuncio su Sanremo 8

Dopo il Tg1, Caterina Balivo si è congedata con le lacrime, lasciando i telespettatori col fiato sospeso. La conduttrice ha annunciato il suo addio al pubblico, mentre si prepara a partecipare a Sanremo. La puntata di ieri ha portato in evidenza momenti di emozione e notizie di attualità, confermando la sua presenza come uno degli eventi più commentati della serata.

La Volta Buona è andato in onda come di consueto dopo il Tg1 su Rai1: il programma condotto da Caterina Balivo ha offerto tanti spunti di attualità e non solo. Si entra nel vivo del Festival: non sono mancate anticipazioni e piccole chicche sull’edizione che partirà dal 24 febbraio. Poi un momento toccante, il ricordo della conduttrice su Maria Rita Parsi, scomparsa oggi 2 febbraio 2026. Il ricordo di Patrizia, la moglie di Tony Dallara. Voto: 7. Omaggio alla vita e alla carriera di Tony Dallara nella puntata del 2 febbraio de La Volta Buona, l’artista scomparso il 16 gennaio 2026. La sua eredità va oltre il cantautorato: c’è quella immateriale lasciata alla moglie Patrizia (con cui è stato sposato 52 anni) e alle figlie Lisa e Natasha. 🔗 Leggi su Dilei.it

