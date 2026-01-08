Lazio Lotito contestato dai tifosi | rissa sfiorata in Monte Mario

In seguito al pareggio contro la Fiorentina in Serie A, i tifosi della Lazio hanno manifestato il loro disappunto durante un’assemblea a Monte Mario, sfiorando una rissa. La contestazione si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione, acuito dalle recenti cessioni di calciatori chiave e dal blocco del mercato estivo. La situazione evidenzia le tensioni tra la dirigenza e la tifoseria, in un momento difficile per il club.

(Adnkronos) – Tensione alle stelle in casa Lazio. Il pareggio interno contro la Fiorentina, valido per la 19esima giornata di Serie A, ha aggravao l'umore della tifoseria, scottata prima dal blocco del mercato estivo e poi dalle cessioni eccellenti con cui si è aperto quello invernale, ovvero quelle di Castellanos e Guendouzi. Nel mirino dei

