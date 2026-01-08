Lotito contestato dai tifosi dopo Lazio-Fiorentina

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, la tifoseria della Lazio si è mostrata contestataria nei confronti della società. La partita, valida per la 19ª giornata di Serie A, ha acuito il malcontento legato alle recenti cessioni di Castellanos e Guendouzi, nonché alle decisioni sul mercato. La situazione riflette le tensioni tra i tifosi e la dirigenza, in un momento di difficoltà per i biancocelesti.

Tensione alle stelle in casa Lazio. Il pareggio interno contro la Fiorentina, valido per la 19esima giornata di Serie A, ha aggravato l'umore della tifoseria, scottata prima dal blocco del mercato estivo e poi dalle cessioni eccellenti con cui si è aperto quello invernale, ovvero quelle di Castellanos e Guendouzi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sslazioeliteromana Nel mirino dei tifosi c'è sempre il presidente Claudio Lotito, al centro ormai di una contestazione perenne da inizio stagione e protagonista, nell'immediato post partita dell'Olimpico, di momenti di tensione con alcuni tifosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lotito contestato dai tifosi dopo Lazio-Fiorentina Leggi anche: Lazio, Lotito contestato dai tifosi: rissa sfiorata in Monte Mario Leggi anche: Lotito contestato in tribuna: lite con un tifoso della Lazio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scoppia la lite tra Lotito e i tifosi della Lazio allo stadio dopo la partita: gli urlano di tutto; Lotito contestato in tribuna dai tifosi della Lazio dopo il pareggio con la Fiorentina; Lazio-Fiorentina, Pellegrini e Zaccagni contro Sozza: “Fermatevi, è imbarazzante”. Lotito insultato dai tifosi; Lazio-Lega Serie A, polemica infinita: disappunto biancoceleste per le parole di Simonelli. Lotito contestato dai tifosi dopo Lazio-Fiorentina - Il pareggio interno contro la Fiorentina, valido per la 19esima giornata di Serie A, ha aggravato l'umore ... iltempo.it

Lotito contestato in tribuna dai tifosi della Lazio dopo il pareggio con la Fiorentina - La serata di campionato si è conclusa nel peggiore dei modi per la Lazio, non solo per il risultato in campo ma anche per quanto accaduto subito dopo il fischio finale. msn.com

Scoppia la lite tra Lotito e i tifosi della Lazio allo stadio dopo la partita: gli urlano di tutto - Dopo il pareggio con la Fiorentina Lotito è stato fermato da diversi tifosi della Lazio che lo hanno contestato al grido di "Lotito vattene" ... fanpage.it

LOTITO CONTESTATO DOPO LAZIO FIORENTINA SERIE A #shorts #ultras

#SSLazio, #Lotito contestato, rissa sfiorata in Monte Mario. Al triplice fischio dell'arbitro #Sozza, contestatissimo dai biancocelesti per decisioni dubbie, i tifosi si sono rivolti a Lotito invitandogli, con parole poco gentili, a lasciare la presidenza e vendere la socie x.com

Lazio, Lotito contestato dai tifosi: rissa sfiorata in Monte Mario (Adnkronos) - Tensione alle stelle in casa Lazio. Il pareggio interno contro la Fiorentina, valido per la 19esima giornata di Serie A, ha aggravao l'umore della tifoseria, scottata prima dal blocco del - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.