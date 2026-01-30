Questa sera la Vigor Fucecchio affronta in trasferta la Virtus Poggibonsi, nella terza giornata di ritorno di Serie C1. La squadra di Fucecchio cerca punti preziosi per non perdere il passo della capolista, che ospita l’Atletico Staggia alle 21.30. È uno scontro diretto importante per la classifica e i tifosi sono pronti a sostenere i loro.

Scontro diretto in trasferta stasera per la Vigor Fucecchio, che alle 21.30 sarà di scena a Staggia contro la Virtus Poggibonsi nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C1. I padroni di casa inseguono infatti il terzo posto degli uomini di coach Perretta a sole tre lunghezze di ritardo. Nell’ultimo turno la Virtus Poggibonsi, vittoriosa all’andata a Fucecchio, ha espugnato di misura il campo de La Sorba Casciano, quinta in classifica, mentre pur dominando la partita la Vigor si è dovuta accontentare del 2-2 nel match casalingo col Città di Massa. Sotto 0-2, infatti, Frediani e compagni hanno sbattuto contro pali e traversa oltre che contro la serata di grazia del portiere avversario, prima di rimontare con il solito Qevani e il rientrante D’Alcamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Scontro diretto per Vigor Fucecchio. Stasera l'Atletico ospita la capolista

La Futsal Lucchese si è qualificata per la finalissima di Coppa Italia di calcio a cinque, battendo ai rigori la Vigor Fucecchio dopo un pareggio 2-2 nei tempi regolamentari.

