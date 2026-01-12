Calcio Seconda | cinquina Atletico Cascina

L’Atletico Cascina si conferma protagonista nel girone G della Seconda Categoria pisana, ottenendo una vittoria importante che ha portato a una cinquina di gol. La squadra si mantiene in posizione di rilievo nella classifica, continuando il percorso di crescita e stabilità nel campionato. Un risultato che sottolinea l’impegno collettivo e la buona forma della formazione, in un’annata che si preannuncia ricca di sfide e opportunità.

Pisa 12 gennaio 2025 – In Seconda Categoria, nel girone G delle pisane, l'Atletico Cascina è sempre più protagonista. Una rimonta imprevista, impensabile ed inarrestabile. La prima giornata del girone di ritorno porta infatti alla quinta vittoria consecutiva la squadra di mister Simonetti. Allo "Scirea" di Arena Metato, bella partita e vittoria finale per 2 – 3 contro il Pontasserchio di mister Tocchini. Hanno deciso la sfida le reti di Ferrante, Ventavoli e Castagna. Questa la formazione schiera rata da mister Simonetti: Santini, Guidi, Cecconi, Bertini, Betti N., Pazzini, Castagna ( Rocchi) Ferrante, Ventavoli (Studiati Berni), Bernardeschi (Amoroso), D'Alessio.

