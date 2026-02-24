' Donna | singolare femminile' inaugurazione sabato 28 febbraio alla Galleria Sant' Andrea

La Galleria Sant'Andrea ospita sabato 28 febbraio l'inaugurazione della tredicesima edizione della mostra “Donna: singolare femminile”. L’evento, promosso dall’UCAI sezione di Parma, celebra la Giornata Internazionale della Donna attraverso opere che raccontano storie di donne e di resilienza. La mostra attira un pubblico attento alle tematiche di genere e alle espressioni artistiche che le interpretano. Un’occasione per scoprire l’arte che dà voce alle donne.

UCAI sezione di Parma giunge alla tredicesima edizione della mostra "Donna: singolare femminile" dedicata alla celebrazione della giornata internazionale della donna.La ricorrenza dell'8 marzo è motivo di festa e insieme di testimonianza del ruolo che ogni donna ricopre nella nostra società, seppur consapevoli che di quel ruolo non ha ancora riconoscimento compiuto e accettazione. L'otto marzo sia quindi memoria e auspicio per una completa emancipazione da culture e comportamenti che nel passato venivano certificati dal ruolo subalterno che le donne avevano nei confronti dell'uomo.Per tutto il mese di marzo la Galleria S.

