La versione di Delmastro sul ristorante con la figlia del mafioso | Mai spesi soldi del Dap

L’ex sottosegretario alla Giustizia ha dichiarato di non aver mai utilizzato fondi del Dap per le spese relative al ristorante gestito con la figlia di un mafioso. La sua versione si riferisce all’attività commerciale e alle eventuali responsabilità legate all’uso di risorse pubbliche. La vicenda è oggetto di attenzione da parte delle autorità giudiziarie.

L’ormai non più sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove dà la sua versione sul ristorante aperto in società con la figlia di un mafioso. Lo fa dopo le dimissioni e in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale cambia significativamente versione rispetto a quello detto a caldo la settimana scorsa. E non scioglie molti dei dubbi emersi nei giorni scorsi. Anche se replica sull’ipotesi di reato di peculato. Le cene alla Bisteccheria d’Italia di via Tuscolana non sono state pagate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ( Dap ): «Lo escludo categoricamente. Mai avuto la carta di credito del ministero. Mai chiesto un rimborso per un pasto o un caffè». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Il caso di Delmastro e del ristorante della figlia del mafioso «a sua insaputa»«Si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che si scopre essere “la figlia di”… Nel momento in cui l’ho scoperto ho...

Chi ha pagato il conto di Delmastro nel ristorante della figlia del mafioso?Chi ha pagato il conto di Andrea Delmastro alla Bistecchieria d’Italia? La domanda è importante perché la risposta potrebbe configurare il peculato.

Tutto quello che riguarda La versione di Delmastro sul ristorante...

Temi più discussi: Perché la versione di Delmastro non regge; Delmastro, spuntano altri due scatti. La premier Meloni evoca la manina, è scontro; Delmastro e il ristorante sulla Tuscolana, in un video Caroccia smentisce il sottosegretario; Delmastro, adesso FdI teme l’avviso di garanzia: Se lo indagano sarà difficile difenderlo.

La versione di Delmastro smentita: Caroccia lavorava nel locale Bisteccheria d’Italia, un video lo dimostraIl sottosegretario Delmastro fino ad ora ha detto che nel periodo in cui deteneva le quote della società Le 5 Forchette, non sapeva chi fosse ... fanpage.it

La versione di Delmastro sul ristorante con la figlia del mafioso: «Mai spesi soldi del Dap»L'ormai non più sottosegretario rompe il silenzio sui Caroccia. Ma la sua versione di oggi in parte contraddice quella dei giorni scorsi. E lascia spazio ad altri dubbi L'articolo La versione di Delma ... msn.com

BARTOLOZZI E DELMASTRO SI SONO DIMESSI! Lo ha riportato il Fatto Quotidiano poco fa! Ora si dimetta anche la Santanché! Grazie a chi ha firmato in queste ore la nostra petizione! #antimafia #wikimafia - facebook.com facebook

#dimartedi Dimissioni Delmastro e Bartolozzi, Travaglio: "Forse se ci pensavano prima...". x.com