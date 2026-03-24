Chi ha pagato il conto di Delmastro nel ristorante della figlia del mafioso?

Chi ha pagato il conto di Andrea Delmastro alla Bistecchieria d’Italia? La domanda è importante perché la risposta potrebbe configurare il peculato. Ovvero il reato del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che « si appropria di denaro o cose mobili della Pubblica Amministrazione di cui ha il possesso per ragioni d’ufficio». E intanto uno dei presenti alle cene dice al Fatto che «non erano certo riservate. Si partiva dal ministero con quattro o cinque auto con i lampeggianti. E si finiva a tavola che eravamo in 30, 40, a volte anche 50 persone. C’era chiunque». Delmastro e il ristorante della figlia del mafioso. Ovvero: «Membri del governo, come Delmastro, capi di gabinetto come Bartolozzi. 🔗 Leggi su Open.online

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