L' intervista a Cassano | La Roma si fidi di Totti Gasp? Via la vecchia guardia
Antonio Cassano ha chiesto di parlare di calcio, ma la sua intervista rivela anche cambiamenti recenti nella sua vita. La causa è la sua voglia di condividere opinioni dirette su temi importanti, come la fiducia della Roma in Totti e le recenti decisioni di Gasperini di allontanare i veterani. Cassano si mostra schietto e senza filtri, commentando con passione le scelte tecniche e le dinamiche del campionato. Tra ricordi e analisi, la sua voce risulta autentica e priva di mezze misure. La sua presenza rimane un punto di riferimento nel mondo del calcio.
«Fatemi parlare di calcio». La nuova vita di Antonio Cassano tra vecchi amici e le solite abitudini: naturalezza, estro ed esuberanza. L'ultima sfida è quella di conquistare i teatri con Lele Adani e Nicola Ventola che lunedì 23 febbraio faranno tappa a Roma, all'Auditorium Conciliazione, con «Viva El Futbol» (biglietti ancora disponibili su Ticketone). Una serata dedicata al calcio e agli spettatori che saranno parte integrante dello spettacolo tra ricordi e domande. Tra gli ospiti anche il conduttore Paolo Bonolis, pronto a mettersi in gioco con tutta la sua passione per il calcio. Passione che Fantantonio non ha mai perso, anche se tanto è cambiato rispetto ai tempi della coppia con il «Pupo» Francesco Totti, come piace chiamarlo a lui. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuoleIl Napoli ricorda la Roma di Totti e Cassano, che perse lo scudetto contro il Venezia: una squadra capace di grandi prestazioni, ma spesso imprevedibile e altalenante.
CASSANO MANDA SU TUTTE LE FURIE WALTER SABATINI,PER UN VECCHIO ROMA-SAMPDORIA
Argomenti discussi: Piero Cassano: Ho vinto il Festival tre volte, eppure non ci volevo andare; Caressa racconta la lite con Cassano: Eravamo in collegamento a Sky, poi iniziò a insultarmi; Bastoni, Cassano lo difende: Vergognosa la gogna mediatica, la Juventus non può fare la morale; Cassano senza freni: Via i senatori, serve aria pulita. Gasp mi fa impazzire e Totti va riportato a casa.
