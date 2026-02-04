Papà ruba nuggets al figlio allo stadio lui piange e la squadra lo ricompensa | il video virale

Durante la partita del Wolverhampton, un papà ha preso di nascosto un nuggets al figlio che stava piangendo sugli spalti. La scena è diventata virale sui social, e la squadra ha deciso di ricompensare il giovane tifoso, regalando un momento di sorriso dopo il pianto.

(Adnkronos) – Un regalo speciale per un tifoso speciale. È diventato virale sui social un video che ritrae Rory, un giovane tifoso del Wolverhampton, scoppiare in lacrime sugli spalti del Molineux Stadium dopo che il papà, seduto al suo fianco, gli ha sottratto un bocconcino di pollo durante la partita della squadra di calcio inglese. La scena ha fatto il giro del web e a distanza di una settimana la squadra di Premier League ha deciso di intervenire per consolare il piccolo supporter. In occasione del match successivo, la mascotte dei Wolves ha raggiunto Rory sugli spalti, consegnandogli una nuova porzione di nuggets e alcuni gadget ufficiali della squadra: "Speriamo che questi nuggets compensino la delusione di due settimane fa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Wolverhampton Stadium

Durante una partita di calcio, un papà ha preso i nuggets dal piatto del figlio, che è scoppiato a piangere.

Durante la partita del Wolverhampton, il papà di Rory ha preso di nascosto un boccone di pollo dal piatto del figlio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Wolverhampton Stadium

Argomenti discussi: Papà ruba i nuggets al figlio durante una partita di calcio e lui scoppia a piangere. La squadra gli fa una sorpresa: Speriamo compensi la delusione - Video; Il papà gli ruba i nuggets di pollo e il bimbo scoppia in lacrime, il video diventa virale e il club di Premier League organizza una sorpresa; Il papà gli ruba un bocconcino di pollo alla partita e il bimbo scoppia in lacrime, la scena diventa virale: la sorpresa della squadra - Il video; Il padre gli ruba i nuggets allo stadio e il Wolverhapton gli fa una splendida sorpresa.

Papà ruba i nuggets al figlio durante una partita di calcio e lui scoppia a piangere. La squadra gli fa una sorpresa: Speriamo compensi la delusione – VideoLa mascotte della squadra ha regalato al piccolo altri bocconcini di pollo avvertendo il padre di non avvicinarsi ... ilfattoquotidiano.it

Il papà gli ruba i nuggets di pollo e il bimbo scoppia in lacrime, il video diventa virale e il club di Premier League organizza una sorpresaIl papà gli ruba un bocconcino di pollo e il bimbo scoppia in lacrime. Il video del giovane tifoso del Wolverhampton, squadra di Premier League, è diventato virale e così la settimana dopo il club ha ... msn.com

“La famiglia di mio padre era la più povera di Cassano d’Adda. Cinque fratelli. Il maggiore entrava e usciva di galera. Papà scappò di casa perché non voleva andare a rubare. A Venezia si arruolò in marina e chiese di provare nella squadra di calcio. Poi scop - facebook.com facebook