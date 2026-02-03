La pm Christine Von Borries arriva a Pistoia per parlare delle sue inchieste e dei libri che raccontano la sua Firenze. Con un gruppo di donne professioniste, tra cui giornaliste e poliziotte, ha dato vita a una saga che sta attirando l’attenzione. Lei racconta la vita che conosce, senza filtri, portando avanti inchieste e storie di ordinaria e straordinaria realtà.

Se è vero che due indizi fanno una prova, tre allora costituiscono certezza. Quella che l’affiatato quintetto di donne professioniste - una giornalista, una commercialista, una poliziotta e una pm – sia ormai protagonista di una saga letteraria che funziona. Dimostrazione ne è l’uscita di ’A Firenze gira voce’ (Piemme, 2025), terzo romanzo di questo filone ideato da Christine Von Borries, pubblico ministero della Procura di Firenze con il vizio della scrittura ospite alla libreria Cino (via Cino 14 a Pistoia) giovedì 5 febbraio alle 18 a dialogare di libri e professione con Giuseppe Previti, Maurizio Gori e Andrea Niccolai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le inchieste, i libri e la ’sua’ Firenze. Il pm Christine Von Borries a Pistoia: "Racconto la vita che conosco"

Giovedì 5 febbraio alla @libreriacino ! Christine Von Borries presenta "A firenze gira voce. Un'indagine sui lungarni" Con Giuseppe Previti, Maurizio Gori e Andrea Niccolai Appuntamento alle 18 #giallopistoia | #lestoriedelcrimine | #pistoiacapitaledell - facebook.com facebook