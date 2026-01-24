Furto e danni al museo civico di Storia Militare

Recentemente, il Museo Civico di Storia Militare di Aversa, situato nell’ex Macello comunale, ha subito un furto che ha causato danni alla struttura. Attualmente, il museo è temporaneamente ospitato in questa sede in attesa di una nuova destinazione. L’evento ha suscitato preoccupazione tra le istituzioni locali, che stanno collaborando per migliorare le misure di sicurezza e tutelare il patrimonio storico.

Furto ai danni del Museo Civico di Storia Militare di Aversa, ospitato nell'ex Macello comunale in attesa dell'assegnazione di una nuova sede.Il colpo è stato scoperto nella serata di ieri. Da quanto si apprende i malfattori avrebbero portato via diversi cimeli custoditi nel Museo e messo a.

