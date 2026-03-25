La storia di José Jurado Montilla il serial killer di TikTok accusato della scomparsa di Esther Estepa
José Jurado Montilla, conosciuto come “Dinamita Montilla”, è un criminale spagnolo condannato a 123 anni di carcere per aver ucciso quattro persone tra il 1985 e il 1987. Recentemente è stato coinvolto in un caso di scomparsa, accusato di essere il responsabile della sparizione di una donna avvenuta alcuni anni fa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità.
José Jurado Montilla, noto come “Dinamita Montilla”, è un serial killer spagnolo condannato a 123 anni per quattro omicidi tra il 1985 e il 1987. Liberato nel 2013, nel 2023 è accusato dell’omicidio di Esther Estepa. La docuserie Netflix 'Il serial killer di TikTok' racconta il caso attraverso video, testimonianze e filmati d’archivio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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