Il serial killer Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere | è accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donne
Questa mattina, nel carcere di Sollicciano a Firenze, Vasile Frumuzache ha tentato di scappare durante l’ora d’aria. L’uomo, accusato di aver ucciso e nascosto i corpi di due donne tra Prato e Montecatini, ha fatto un tentativo di fuga che è stato prontamente fermato dalle forze di sicurezza. La cella di Frumuzache è stata messa sotto sorveglianza e si indaga su come abbia pianificato l’azione.
Tentata evasione nella mattina del 4 febbraio dal carcere Sollicciano di Firenze, dove il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha provato a fuggire durante l’ora d’aria. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, il detenuto ha tentato l’evasione verso le 10 ed “è riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete”. Il gesto è stato sventato dall’unico agente penitenziario di pattuglia che stava guidando nel perimetro del carcere per fare un giro di ronda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Vasile Frumuzache
Il killer di Ana e Denisa, Vasile Frumuzache, tenta di evadere da Sollicciano
Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.
Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola»
Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere.
Ultime notizie su Vasile Frumuzache
Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola»In carcere per l'omicidio di due donne, ha tentato l'evasione ma gli è andata male. Vasile Frumuzache, 32enne romeno, sposato con due ... msn.com
Il killer di Denisa tenta di evadere da SolliccianoVasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'ar ... controradio.it
Vasile Frumuzache è comparso questa mattina davanti ai giudici della corte d'Assise di Firenze. Per la guardia giurata 32enne, di origini rumene e residente a Bizzarrino, nel comune di Monsummano, l'accusa è del duplice omicidio di Ana Maria Andrei, ragaz - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.