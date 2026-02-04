Il serial killer Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere | è accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donne

Da ilfattoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nel carcere di Sollicciano a Firenze, Vasile Frumuzache ha tentato di scappare durante l’ora d’aria. L’uomo, accusato di aver ucciso e nascosto i corpi di due donne tra Prato e Montecatini, ha fatto un tentativo di fuga che è stato prontamente fermato dalle forze di sicurezza. La cella di Frumuzache è stata messa sotto sorveglianza e si indaga su come abbia pianificato l’azione.

Tentata evasione nella mattina del 4 febbraio dal carcere Sollicciano di Firenze, dove il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha provato a fuggire durante l’ora d’aria. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, il detenuto ha tentato l’evasione verso le 10 ed “è riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete”. Il gesto è stato sventato dall’unico agente penitenziario di pattuglia che stava guidando nel perimetro del carcere per fare un giro di ronda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il serial killer vasile frumuzache tenta di evadere dal carcere 232 accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donne

© Ilfattoquotidiano.it - Il serial killer Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere: è accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donne

Approfondimenti su Vasile Frumuzache

Il killer di Ana e Denisa, Vasile Frumuzache, tenta di evadere da Sollicciano

Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.

Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola»

Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vasile Frumuzache

il serial killer vasileVasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola»In carcere per l'omicidio di due donne, ha tentato l'evasione ma gli è andata male. Vasile Frumuzache, 32enne romeno, sposato con due ... msn.com

il serial killer vasileIl killer di Denisa tenta di evadere da SolliccianoVasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'ar ... controradio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.