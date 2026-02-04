Il serial killer Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere | è accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donne

Questa mattina, nel carcere di Sollicciano a Firenze, Vasile Frumuzache ha tentato di scappare durante l’ora d’aria. L’uomo, accusato di aver ucciso e nascosto i corpi di due donne tra Prato e Montecatini, ha fatto un tentativo di fuga che è stato prontamente fermato dalle forze di sicurezza. La cella di Frumuzache è stata messa sotto sorveglianza e si indaga su come abbia pianificato l’azione.

Tentata evasione nella mattina del 4 febbraio dal carcere Sollicciano di Firenze, dove il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha provato a fuggire durante l’ora d’aria. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, il detenuto ha tentato l’evasione verso le 10 ed “è riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete”. Il gesto è stato sventato dall’unico agente penitenziario di pattuglia che stava guidando nel perimetro del carcere per fare un giro di ronda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il serial killer Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere: è accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donne Approfondimenti su Vasile Frumuzache Il killer di Ana e Denisa, Vasile Frumuzache, tenta di evadere da Sollicciano Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano. Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola» Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vasile Frumuzache Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola»In carcere per l'omicidio di due donne, ha tentato l'evasione ma gli è andata male. Vasile Frumuzache, 32enne romeno, sposato con due ... msn.com Il killer di Denisa tenta di evadere da SolliccianoVasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'ar ... controradio.it Vasile Frumuzache è comparso questa mattina davanti ai giudici della corte d'Assise di Firenze. Per la guardia giurata 32enne, di origini rumene e residente a Bizzarrino, nel comune di Monsummano, l'accusa è del duplice omicidio di Ana Maria Andrei, ragaz - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.