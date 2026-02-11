Arezzo in festa | tra storia memoria e spettacolo con Elena Di Cioccio sul palco del Teatro Verdi

Arezzo si riempie di musica e storia. La città si prepara a un mercoledì ricco di eventi tra spettacoli, celebrazioni e memoria storica. Sul palco del Teatro Verdi, Elena Di Cioccio anima la serata, attirando il pubblico con il suo spettacolo. La giornata si prospetta intensa, con tanti momenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento.

Arezzo si anima tra arte, storia e spettacolo: un mercoledì all’insegna della cultura. Arezzo e provincia si preparano a un mercoledì, 11 febbraio 2026, ricco di eventi che spaziano dalla riflessione storica alla celebrazione del carnevale, passando per la musica e lo spettacolo. In particolare, il Teatro Verdi di Cortona ospiterà la performance di Elena Di Cioccio con “ProPositiva”, mentre a Cortona si terrà un incontro dedicato alle memorie e alla storia. La giornata si apre con un evento di particolare interesse per gli appassionati di storia e memoria. Alle 10:30, nella sala del Consiglio comunale di Cortona, si svolgerà la conferenza “Le memorie e la storia”, coordinata da Guido Giacometti, coordinatore regionale dell’Angvd (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia).🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà mercoledì 11 febbraio alle ore 21:15 l’evento “ProPositiva 2.

Elena Di Cioccio ha aperto questa sera il Teatro Verdi di Arezzo con lo spettacolo ProPositiva 2.

