Aida Anime di sabbia | il capolavoro di Verdi raccontato ai ragazzi sul palco del teatro Massimo anche gli studenti

Da palermotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il monumentale scenario dell’antico Egitto si spoglia dei suoi fasti ottocenteschi per rivelare un’anima intima e universale. Dal 27 al 30 gennaio, per la stagione “Educational”, rivolta a scuole e famiglie, la Sala Grande del Teatro Massimo presenta "Aida. Anime di sabbia", nuovo allestimento.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Aida TeatroMassimo

Aida di Verdi inaugura al Teatro Massimo Bellini la stagione di opere e balletti 2026

Il Teatro Massimo Bellini apre la stagione 2026 con la produzione di

Il capolavoro di Eugene O’Neill sul palco del teatro Sociale

Al Teatro Sociale di Brescia torna in scena il capolavoro di Eugene O’Neill,

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Aida TeatroMassimo

Argomenti discussi: Aida. Anime di sabbia, il capolavoro di Verdi raccontato ai ragazzi al Teatro Massimo di Palermo; L’Aida al Teatro Massimo di Palermo, l’opera di Verdi con un allestimento educativo.

aida anime di sabbiaAida. Anime di sabbia, il capolavoro di Verdi raccontato ai ragazzi al Teatro Massimo di PalermoPALERMO (ITALPRESS) – Il monumentale scenario dell’antico Egitto si spoglia dei suoi fasti ottocenteschi per rivelare un’anima intima e universale. Dal 27 al 30 gennaio, per la stagione Educational, ... msn.com

Aida 'tascabile' disegnata sulla sabbia al Cairo(ANSAmed) - IL CAIRO, 20 FEB - Una Aida resa tascabile per meglio avvicinarla ai giovani e soprattutto con innovative scenografie disegnate letteralmente sulla sabbia in tempo reale è stata ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.