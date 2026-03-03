Lazio il calendario scolastico 2026-2027 Tutte le date da conoscere

È stato pubblicato il calendario scolastico per l’anno 202627 nelle scuole di Roma e del Lazio. Le date delle riaperture, delle vacanze e delle chiusure sono state comunicate alle istituzioni e agli studenti. La pianificazione riguarda tutte le scuole della regione, sia pubbliche che private, e fornisce indicazioni precise sulle attività didattiche previste durante l’anno scolastico.

La campanella che segnerà il rientro in classe dopo le lunghe vacanze estive suonerà martedì 15 settembre 2026. Tutti i festivi e le date delle vacanze di Natale e Pasqua È stato definito il calendario scolastico per l’anno 202627 nelle scuole di Roma e di tutto il Lazio. La campanella che segnerà il rientro in classe dopo le lunghe vacanze estive suonerà martedì 15 settembre 2026. Mentre l’ultimo giorno di scuola sarà martedì 8 giugno 2027, così da garantire 206 giorni di lezione. Le scuole dell’infanzia, invece, chiuderanno il 30 giugno. A comunicarlo, in un’apposita circolare, è la Direzione regionale Istruzione, formazione e politiche per l’occupazione della Regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Comunicato Calendario Scolastico 2026/2027Le scuole del Lazio inizieranno martedì 15 settembre 2026 per chiudere martedì 8 giugno 2027, con chiusure previste dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 per le vacanze di Natale e dal 25 al 30 marzo ... regione.lazio.it

