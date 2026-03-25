La scritta Vendetta sulla maglia poi ferisce la prof davanti a tutti | cosa è successo davvero in classe

Questa mattina, un ragazzo di tredici anni ha ferito con un coltello la sua insegnante di francese nei corridoi di un istituto comprensivo in provincia di Bergamo. La ferita è avvenuta davanti ad altri studenti, dopo che il giovane aveva indossato una maglia con la scritta “Vendetta”. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Questa mattina, un ragazzo di tredici anni ha colpito più volte con un coltello la sua insegnante di francese nei corridoi dell’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente, Chiara Mocchi, 57 anni, ferita alla gola e all’addome, è attualmente in condizioni gravissime. Trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si stava svolgendo come ogni altro giorno, con genitori e studenti che confluivano verso i cancelli prima del suono della campanella. Il tredicenne, frequentante la classe 3°A delle scuole medie, si è presentato indossando un pantalone mimetico e una maglietta con la scritta “Vendetta”, un dettaglio che, alla luce di quanto accaduto subito dopo, ha assunto un significato inquietante. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La scritta “Vendetta” sulla maglia, poi ferisce la prof davanti a tutti: cosa è successo davvero in classe Articoli correlati Bergamo, studente di 13 anni accoltella al collo insegnante davanti alle aule: è molto grave. Sulla maglietta del ragazzo la scritta «vendetta»Uno studente di 13 anni ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. La madre che picchia la prof davanti alla classe a CasoriaUna madre di due studenti è entrata nella scuola Torrente di Casoria chiedendo di parlare con uno dei due figli. Tutti gli aggiornamenti su La scritta Vendetta sulla maglia poi... Discussioni sull' argomento Referendum. La vendetta della casta; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Guerra in Iran, le notizie del 18 marzo; ARREDAMENTO – La vendetta del letto. Insegnante accoltellata da uno studente, è grave. Sulla maglietta la scritta VendettaNon si conoscono ancora i motivi dell'aggressione, avvenuta poco prima dell'8, a Trescore Balneario, nella bergamasca ... msn.com Fermato il 13enne che ha accoltellato la prof fuori scuola vicino Bergamo: aveva una maglietta con scritto “vendetta” - facebook.com facebook Aggressione professoressa a Trescore Balneario: studente con scritta 'vendetta' su maglia e pistola scacciacani nello zaino Il ragazzo, 13 anni e studente di terza media, si è presentato davanti alla docente Chiara Mocchi di 58 anni, prima di accoltellarla indos x.com