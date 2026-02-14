Una madre ha aggredito verbalmente una insegnante davanti alla classe a Casoria, dopo aver avuto un diverbio con il figlio più giovane. La donna si è presentata all’ingresso della scuola Torrente, chiedendo di parlare con il ragazzo, e poi si è scagliata contro l’insegnante che cercava di calmare la situazione. Un testimone ha riferito di aver visto la donna urlare e inveire contro l’insegnante, creando scompiglio tra gli studenti.

Una madre di due studenti è entrata nella scuola Torrente di Casoria chiedendo di parlare con uno dei due figli. Poi è arrivata davanti alla docente di Matematica. E l’ha aggredita, picchiandola e insultandola. La prof è finita in ospedale. Lei è stata denunciata. Sui fatti indagano i carabinieri. La storia la racconta oggi Il Mattino. L’istituto Torrente. Il Torrente è un istituto professionale di formazione alberghiera. La donna è entrata dopo aver salutato i custodi della scuola. Poi se l’è presa con la docente. Prima è entrata, poi si è messa davanti a lei che si è alzata. Poi la lite. Quando la donna è al centro dell’aula decide di aggredire anche fisicamente la professoressa.🔗 Leggi su Open.online

Il caso di Paolo Mendico, quattordicenne di Fondi che si è tolto la vita a soli 14 anni, mette in luce le difficoltà e le responsabilità delle istituzioni scolastiche nel fronteggiare episodi di bullismo e disagio tra gli studenti.

Un uomo di 32 anni residente a Trento è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato ripetutamente la madre e la compagna, anche davanti ai figli minori.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La madre che picchia la prof davanti alla classe a Casoria; Accoltella la madre e la picchia per 20 euro: voleva i soldi per la droga; Roma, aggressioni a San Lorenzo, incubo di mamme e bimbi: Abbiamo paura a uscire, quell'uomo non può restare libero; Accoltella e picchia la madre per i soldi della droga: 23enne arrestato a Pomezia.

Accoltella la madre e la picchia per 20 euro: voleva i soldi per la drogaHa accoltellato la madre per poi picchiarla con calci e pugni. Ad aggredire la donna un 23enne, che le aveva chiesto soldi per acquistare la droga. A bloccare il giovane sono stati i carabinieri, che ... romatoday.it

Picchia la madre, i vicini danno l’allarme e lo fanno arrestareL'intervento dei Carabinieri. L'uomo è stato trasferito in carcere Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di San Benedetto del Tronto nella notte tra il 27 e il 28 gennaio con l'accusa di maltratta ... youtvrs.it

Parrocchia S. Antonio Abate, Casoria Mensa Madre Teresa di Calcutta. . Conclusione della settimana di Sant' Antonio Abate con il vescovo ausiliare di Napoli Francesco Beneduce e l' affidamento delle famiglie. facebook