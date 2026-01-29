La Toyota ha confermato il suo primato come primo costruttore al mondo per il sesto anno di fila. La casa giapponese ha venduto complessivamente 11,3 milioni di auto, segnando un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente. Nonostante le tensioni sui dazi negli Stati Uniti e le incertezze sui mercati internazionali, le vendite non sono calate. In Europa, la Yaris Cross continua a spingere le vendite, portando Toyota a mantenere il suo ruolo di leader globale.

È in cima alla classifica dei produttori automobilistici per numero di vendite a livello mondiale, per il sesto anno consecutivo, ma soprattutto è stata capace di garantirsi una solida crescita nonostante uno scenario che prevede tariffe più alte alle importazioni verso gli Stati Uniti. Nel 2025 il gruppo Toyota aumenta del 4,6% le immatricolazioni e raggiunge il suo nuovo record di 11,32 milioni di unità commercializzate, contando anche i risultati delle aziende controllate Daihatsu e Hino Motors. Volkswagen, al secondo posto, si ferma a 8,98 milioni di veicoli. Le vendite a marchio Toyota e Lexus sono aumentate del 3,7% nel 2025, raggiungendo i 10,5 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota primo costruttore al mondo per il sesto anno consecutivo

Toyota mantiene la corona di primo costruttore auto nel 2025 con vendite da record; Toyota chiude il 2025 da leader in Italia: 120.820 auto vendute e dominio Full Hybrid; Rallye Monte-Carlo: Giorno 4 Solberg ottiene una vittoria epica a Monte-Carlo in TGR-WRT 1-2-3; Rally di Monte Carlo – Shakedown Katsuta in testa nel dominio Toyota.

DA yaris Cross ad Aygo XNuovo record di vendite globali a quota 11,3 milioni di unità. Crescita del 4,6% nonostante i dazi Usa e le incertezze dello scenario internazionale: Yaris Cross sempre più protagonista in Europa ... gazzetta.it

Toyota è il primo costruttore di auto al mondo: nel 2025 ha venduto più di 10 milioni di veicoliLa Casa giapponese ha reso ancora più solida la leadership: in 11 mesi dello scorso anno ha venduto quasi un milione e mezzo in più di veicoli rispetto al Gruppo Volkswagen che ha chiuso il 2025 con p ... corriere.it

