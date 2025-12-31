La Danimarca dice addio alle lettere | è il primo paese al mondo a chiudere il servizio postale tradizionale Perché da gennaio si consegneranno solo pacchi

Dal 1° gennaio 2026, la Danimarca diventerà il primo paese al mondo a eliminare la consegna delle lettere, concentrandosi esclusivamente sulla consegna di pacchi. Questa decisione segna un cambiamento significativo nel sistema postale tradizionale, segnalando una trasformazione nelle modalità di comunicazione e distribuzione. Il passaggio riflette l’evoluzione delle tecnologie e delle preferenze dei consumatori, influenzando il settore postale e le abitudini quotidiane.

La busta non arriverà più. Dal 1° gennaio 2026 la Danimarca diventerà il primo Paese al mondo a fare a meno della consegna delle lettere: niente più posta ordinaria, bollette, cartoline o multe recapitate a casa. PostNord, il servizio postale pubblico, continuerà a esistere, ma solo per i pacchi. Tutto il resto è già passato definitivamente al digitale. Il crollo della corrispondenza cartacea e l’avanzata della digitalizzazione. La decisione del governo danese è la fotografia di un cambiamento che dura da anni. Tra il 2000 e il 2024 il volume della corrispondenza cartacea nel Paese è crollato di circa il 90 per cento, una discesa costante che non accenna a fermarsi. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

