La Danimarca dice addio alle lettere | è il primo paese al mondo a chiudere il servizio postale tradizionale Perché da gennaio si consegneranno solo pacchi

Dal 1° gennaio 2026, la Danimarca diventerà il primo paese al mondo a eliminare la consegna delle lettere, concentrandosi esclusivamente sulla consegna di pacchi. Questa decisione segna un cambiamento significativo nel sistema postale tradizionale, segnalando una trasformazione nelle modalità di comunicazione e distribuzione. Il passaggio riflette l’evoluzione delle tecnologie e delle preferenze dei consumatori, influenzando il settore postale e le abitudini quotidiane.

La busta non arriverà più. Dal 1° gennaio 2026 la Danimarca diventerà il primo Paese al mondo a fare a meno della consegna delle lettere: niente più posta ordinaria, bollette, cartoline o multe recapitate a casa. PostNord, il servizio postale pubblico, continuerà a esistere, ma solo per i pacchi. Tutto il resto è già passato definitivamente al digitale. Il crollo della corrispondenza cartacea e l’avanzata della digitalizzazione. La decisione del governo danese è la fotografia di un cambiamento che dura da anni. Tra il 2000 e il 2024 il volume della corrispondenza cartacea nel Paese è crollato di circa il 90 per cento, una discesa costante che non accenna a fermarsi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Basta lettere: così la Danimarca ha detto addio al postino Leggi anche: Oggi l’azienda postale pubblica della Danimarca consegnerà le sue ultime lettere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Danimarca, addio lettere: in vendita le cassette postali; La Danimarca dice addio alle lettere: dopo quattro secoli il postino va in pensione; ADDIO UFFICIALE: i postini attaccano le lettere al chiodo | La fine di 400 anni di posta in Danimarca; Il postino va in pensione: dal 2026 addio alle lettere in Danimarca. È l’inizio di una rivoluzione postale?. La Danimarca dice addio alle lettere: dopo quattro secoli il postino va in pensione - In Danimarca il postino va in pensione dopo quattro secoli: è il primo paese al mondo ad abolire la posta cartacea e a riscrive la storia delle comunicazioni. msn.com

