Qual è il piatto di pasta più amato al mondo? La carbonara non è al primo posto e nemmeno in top 5

La carbonara, spesso considerata il piatto simbolo dell’Italia, non è più il preferito nel mondo. Se pensavate che fosse al primo posto, vi sbagliate di grosso. Al primo posto ci sono altri piatti che stanno conquistando i palati di tutto il pianeta. La classifica delle preferenze cambia, e la carbonara si trova ormai lontana dai primi posti.

Se pensavate che la carbonara fosse l’indiscussa regina della tavola mondiale, preparatevi a cambiare idea. La celebre guida gastronomica TasteAtlas ha appena rilasciato la classifica 2026 delle paste più apprezzate del pianeta e il risultato è un terremoto per i puristi del guanciale. Attraverso un algoritmo che premia solo i voti di utenti reali e certificati, la graduatoria ha incoronato un’eccellenza che punta tutto sul lusso della semplicità. Contro ogni pronostico, la medaglia d’oro va in Piemonte con i Tajarin al tartufo bianco d’Alba. Questi sottilissimi nastri di pasta all’uovo, nobilitati dal re dei funghi ipogei (costo elevatissimo, gusto eccezionale ) e da una mantecatura di burro e Parmigiano, hanno scalzato i giganti della cucina capitolina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

