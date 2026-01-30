Qual è il piatto di pasta più amato al mondo? La carbonara non è al primo posto e nemmeno in top 5
La carbonara, spesso considerata il piatto simbolo dell’Italia, non è più il preferito nel mondo. Se pensavate che fosse al primo posto, vi sbagliate di grosso. Al primo posto ci sono altri piatti che stanno conquistando i palati di tutto il pianeta. La classifica delle preferenze cambia, e la carbonara si trova ormai lontana dai primi posti.
Se pensavate che la carbonara fosse l’indiscussa regina della tavola mondiale, preparatevi a cambiare idea. La celebre guida gastronomica TasteAtlas ha appena rilasciato la classifica 2026 delle paste più apprezzate del pianeta e il risultato è un terremoto per i puristi del guanciale. Attraverso un algoritmo che premia solo i voti di utenti reali e certificati, la graduatoria ha incoronato un’eccellenza che punta tutto sul lusso della semplicità. Contro ogni pronostico, la medaglia d’oro va in Piemonte con i Tajarin al tartufo bianco d’Alba. Questi sottilissimi nastri di pasta all’uovo, nobilitati dal re dei funghi ipogei (costo elevatissimo, gusto eccezionale ) e da una mantecatura di burro e Parmigiano, hanno scalzato i giganti della cucina capitolina. 🔗 Leggi su Cultweb.it
La cucina italiana è la migliore al mondo: Roma solo nona e il piatto più amato non è l'Amatriciana
La cucina italiana si conferma al vertice della gastronomia mondiale, secondo l'ultima classifica di TasteAtlas.
"La pizza napoletana dalle origini ai nostri giorni": il viaggio di Giustino Catalano tra storia, anima di Napoli e il sogno del piatto più amato al mondo.
Scopri il racconto affascinante della pizza napoletana, un simbolo di cultura e tradizione.
PASTA ALLA CARBONARA - La Ricetta DEFINITIVA che POSSONO MANGIARE TUTTI!!
